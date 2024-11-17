Остин не стал комментировать возможность развертывания гиперзвукового оружия

Министр обороны США Ллойд Остин не стал отвечать на вопрос журналистов о том, подходит ли выдвинутая избранным президентом Дональдом Трампом кандидатура телеведущего Пита Хегсета на должность главы Пентагона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии