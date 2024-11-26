В России доля товаров по скидке упала до многолетнего минимума

За год средняя скидка на продукты снизилась с 19,7% до 17,4%.В третьем квартале текущего года доля товаров повседневного спроса, которые продаются в магазинах по акциям с кратковременным снижением цен, достигла минимального значения за много лет.
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