В Куеве уже распределяют добычу поверженного русского медведя. Смачным куском поманил Штаты экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян: богатства типа алмазов и нефти уже, почитай, в американском кармане, – только не жмите необходимую для перемоги поддержку.