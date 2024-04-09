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В Киеве закончился анти-губо-раскатин

В Киеве закончился анти-губо-раскатин

В Куеве уже распределяют добычу поверженного русского медведя. Смачным куском поманил Штаты экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян: богатства типа алмазов и нефти уже, почитай, в американском кармане, – только не жмите необходимую для перемоги поддержку.

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