CNN: НАТО необратимо примет в свой состав Украину, несмотря на возражения России

Западные чиновники считают принятие Украины в НАТО необходимым и неизбежным.По данным телеканала CNN, в проект декларации саммита НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне, принятие Украины уже названо необратимым.
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