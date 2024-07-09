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CNN: НАТО необратимо примет в свой состав Украину, несмотря на возражения России

CNN: НАТО необратимо примет в свой состав Украину, несмотря на возражения России

Западные чиновники считают принятие Украины в НАТО необходимым и неизбежным.По данным телеканала CNN, в проект декларации саммита НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне, принятие Украины уже названо необратимым.

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