Кучера ответил Трояновой, назвавшей россиян алкоголиками

Российский актер и телеведущий Оскар Кучера ответил обосновавшейся во Франции актрисе Яне Трояновой, которая в одном из последних интервью назвала россиян алкоголиками, а страну сравнила с изнасилованной женщиной, всегда находящейся в подчиненном положении.
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