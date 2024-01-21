День рождения воздушной кукурузы: какие еще праздники сегодня, 22 января, отмечают в России и мире Дмитрий Новах На сегодняшний понедельник, 22 января 2024 года, приходится 22-й день года согласно григорианскому календарю, и впереди нас остается ещё 344 дня до завершения этого года.
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