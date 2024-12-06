Замглавы МИД Панкин: работа по созданию расчетного инструмента БРИКС будет продолжаться

Ранее в ответ на это Дональд Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины Работа по созданию расчетного инструмента для стран-участниц БРИКС будет осуществляться, несмотря на заявления избранного президента Соединенных Штатов ввести 100% пошлины в ответ, сообщил РИА Новости замминистра иностранных дел России Александр Панкин.