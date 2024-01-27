День святого Валентина 2024: Как отметить 14 февраля вдвоем

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Резидент 007

Статья бред сивой кобылы. 8 июля России есть праздник Петра и Февронии. Его у нас называют днём семьи, любви и верности. Праздновать так называемый день святого Валентина в России придумали торгаши и прочие барыги. Новогодние праздники позади до 8 марта ещё два месяца, а товары надо продавать. Вот и возник такой праздник.