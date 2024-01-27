14 февраля — это День всех влюбленных, поэтому его принято отмечать в паре. Общественная служба новостей рассказывает, как провести время вдвоем 14 февраля 2024 года в День святого Валентина.
День святого Валентина 2024: Как отметить 14 февраля вдвоем
Комментарии
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Семен Борисов
Как отметить???Сходите в секс шоп и накупите фалоиммитаторов для своей неуёмной задницы или передницы!!!И расслабляйтесь в домашних условиях за просмотром порно с извращенцами!Хотите экстрима?Скачите на "изделиях" до поросячьего визга!Это не праздник России,а праздник извращенцев запада и сша!!!
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18 час.
Резидент 007
Статья бред сивой кобылы. 8 июля России есть праздник Петра и Февронии. Его у нас называют днём семьи, любви и верности. Праздновать так называемый день святого Валентина в России придумали торгаши и прочие барыги. Новогодние праздники позади до 8 марта ещё два месяца, а товары надо продавать. Вот и возник такой праздник.
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18 час.
Горыныч
Праздник педерастов.
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12 час.
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