Ближний Восток: арабские государства – как фактор военной мощи Израиля

Фото: The Cradle Два с половиной года назад, в мае 2021 г. востоковед Саид Гафуров выступил в Москве с лекцией, в которой, отметил, в частности, деструктивную роль «реакционных арабских режимов» с точки зрения реализации национальных чаяний палестинских арабов.
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