В Новосибирске на майских праздниках пустят дополнительные поезда

Новосибирск готовится к массовым мероприятиям во время майских праздников. Для удобства пассажиров компания "Экспресс-пригород" организует дополнительные рейсы ускоренных пригородных поездов между столицей региона и Барабинском.
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