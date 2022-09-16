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Жителям Карелии разрешили заниматься заготовкой древесины для строительства

Жителям Карелии разрешили заниматься заготовкой древесины для строительства

15 сентября депутаты парламента РК в рамках заседания Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии в первом чтении приняли поправки к закону «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд».

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