Жителям Карелии разрешили заниматься заготовкой древесины для строительства

15 сентября депутаты парламента РК в рамках заседания Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии в первом чтении приняли поправки к закону «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд».
15 сентября депутаты парламента РК в рамках заседания Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии в первом чтении приняли поправки к закону «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд».
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