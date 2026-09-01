Воронежский депутат лично проконтролировал помощь семье участников СВО

Председатель Воронежской городской Думы, Герой России Андрей Дьяченко провёл выездную рабочую встречу, чтобы лично проконтролировать решение проблемы, с которой столкнулась семья участников специальной военной операции.
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