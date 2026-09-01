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Воронежские новости

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Воронежский депутат лично проконтролировал помощь семье участников СВО

Воронежский депутат лично проконтролировал помощь семье участников СВО

Председатель Воронежской городской Думы, Герой России Андрей Дьяченко провёл выездную рабочую встречу, чтобы лично проконтролировать решение проблемы, с которой столкнулась семья участников специальной военной операции.

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