В Москве студентка обманула киношников на миллион, пообещав Голливуд и Netflix

«Не смогла остановиться»: 21-летняя москвичка отправится в колонию за обман актрисы и режиссёра.21-летняя студентка московского театрального колледжа Александра Пимениди умудрилась обвести вокруг пальца опытных представителей киноиндустрии, выманив у них больше миллиона рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сергей Глушко и Н...
- "Россия вкусно ко...
- Уведомление придё...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым