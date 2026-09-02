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Царьград

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В Москве студентка обманула киношников на миллион, пообещав Голливуд и Netflix

В Москве студентка обманула киношников на миллион, пообещав Голливуд и Netflix

«Не смогла остановиться»: 21-летняя москвичка отправится в колонию за обман актрисы и режиссёра.21-летняя студентка московского театрального колледжа Александра Пимениди умудрилась обвести вокруг пальца опытных представителей киноиндустрии, выманив у них больше миллиона рублей.

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