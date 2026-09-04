"Пятерочка" планирует открыть новые магазины на Сахалине и Камчатке

Торговая сеть "Пятерочка" изучает возможность открытия новых магазинов на территориях Сахалина и Камчатки в среднесрочной перспективе, сообщил Антон Безрядин, исполнительный директор территории "Дальний Восток" торговой сети.
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