Небензя назвал обстрел Донецка нарушением международного права

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН 8 ноября назвал нарушением норм международного права недавний обстрел Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии