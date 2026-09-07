В Кремле анонсировали визит Пашиняна в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит премьера Армении Никола Пашиняна в Россию состоится в ближайшее время.
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