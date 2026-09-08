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Царьград

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Гончаренко: глава Одесской ОВА Кипер подал в отставку

Гончаренко: глава Одесской ОВА Кипер подал в отставку

Олег Кипер, глава Одесской областной военной администрации, следуя за замгенпрокурором Марией Вдовиченко, подал заявление об уходе на фоне коррупционного скандала.

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