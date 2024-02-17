Больше 7 млн тенге вернули жителю Мангистау за авто с браком

Сообщается, что к этому решению привели судебные разбирательства. Глава департамента торговли и защиты прав потребителей по Мангистауской области Рауан Мухаев рассказал, что его ведомство помогло жителю Мангистау.
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