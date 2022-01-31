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Аналитик Связного Догадин: внезапного повышения цен на электронику не произойдет

Аналитик Связного Догадин: внезапного повышения цен на электронику не произойдет

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские ритейлеры техники и электроники спрогнозировали цены на свои товары на ближайшее время, в том числе возможное изменение стоимости в связи с высокой волатильностью рубля, сообщили РИА Новости в компаниях.

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