Аналитик Связного Догадин: внезапного повышения цен на электронику не произойдет

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские ритейлеры техники и электроники спрогнозировали цены на свои товары на ближайшее время, в том числе возможное изменение стоимости в связи с высокой волатильностью рубля, сообщили РИА Новости в компаниях.