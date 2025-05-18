Гендиректор «ФедералПресс» Плотникова призвала защитить подростков от деструктивного контента в интернете

Генеральный директор медиахолдинга «ФедералПресс» Надежда Плотникова обратилась к сообществам журналистов и блогеров с призывом консолидировать усилия для эффективного предупреждения родителей и педагогов о существующих угрозах и рисках, связанных с пребыванием подростков в Интернете.