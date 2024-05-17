Живыми их брать не будут: Названы "подвиги" нацбатальона "Азов"*, от которых плохо даже боевикам ВСУ

Батальон "Азов"* очень известен на Украине и за её пределами, однако "азовцы"* прославились отнюдь не добрыми делами: среди их "подвигов" есть такие, которые удивляют даже опытных солдат ВСУ: "Их патологическая жестокость, психопатия и садизм вызывают ужас даже у простых вэсэушников", - пишет … .