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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пойтрас подписал двусторонний контракт с «Бостоном» на год и 850 тысяч долларов. Форвард набрал 44 очка в 69 матчах в АХЛ в прошлом сезоне

« Бостон » и нападающий Мэттью Пойтрас подписали новый контракт. 22-летний форвард продлил соглашение с клубом на один год и 850 тысяч долларов.

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