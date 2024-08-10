По скоплению живой силы и бронетехники: вертолёты Ми-28НМ нанесли удары по боевикам ВСУ в приграничье Курской области

Экипажи армейской авиации на вертолётах Ми-28НМ нанесли удары по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничье Курской области, заявили в Минобороны РФ.
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