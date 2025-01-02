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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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OpenAI не выполнила обещание по созданию инструмента для защиты авторских прав...

OpenAI не выполнила обещание по созданию инструмента для защиты авторских прав...

OpenAI не выполнила обещание по созданию инструмента для защиты авторских прав к 2025 годуКомпания OpenAI не смогла выпустить обещанный инструмент Media Manager до 2025 года, с помощью которого создатели контента смогли бы контролировать использование своих работ в обучении нейросетей.

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