OpenAI не выполнила обещание по созданию инструмента для защиты авторских прав к 2025 годуКомпания OpenAI не смогла выпустить обещанный инструмент Media Manager до 2025 года, с помощью которого создатели контента смогли бы контролировать использование своих работ в обучении нейросетей.