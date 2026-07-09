15-летний подросток утонул во время отдыха на заброшенном пляже на Оби

Днем 8 июля в Новосибирске на территории бывшего пляжа "Наутилус" погиб 15-летний подросток. По информации муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС), компания несовершеннолетних купалась в месте, где это делать запрещено.
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