24 и 25 ноября в 18:00 состоялась премьера моноспектакля ´Сны моей жизни´ (12+) по книге Лидии Алексеевны Авиловой ´Чехов в моей жизни.
ПРЕМЬЕРА
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24 и 25 ноября в 18:00 состоялась премьера моноспектакля ´Сны моей жизни´ (12+) по книге Лидии Алексеевны Авиловой ´Чехов в моей жизни.
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