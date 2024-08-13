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Военное обозрение

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Экс-советник главы Госдепа США: версия Киева об атаке на ЗАЭС противоречит логике

Экс-советник главы Госдепа США: версия Киева об атаке на ЗАЭС противоречит логике

Уилкерсон отметил, что если подтвердится, что пожар возник в результате удара украинских беспилотников, это будет означать, что Киев ответственен за инцидент.

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