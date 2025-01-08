С пляжей Черноморского побережья вывезено уже 129 тыс. тонн замазученного песка

Специалисты Морспасслужбы провели обследование 809,8 квадратных километров акватории Черного моря.Более 129 тысяч тонн песка с нефтепродуктами было вывезено с кубанских пляжей благодаря усилиям добровольцев, сотрудников муниципальных администраций и спасательных служб, сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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