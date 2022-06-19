Дина Аверина сообщила, что российские гимнастки не примут участие в турнире в Барселоне

Серебряная призерка Олимпийских игр, многократная чемпионка мира, российская гимнастка Дина Аверина ответила на вопрос о том, планируют ли российские спортсменки выступить на международном турнире по художественной гимнастике в Барселоне (Испания).
Серебряная призерка Олимпийских игр, многократная чемпионка мира, российская гимнастка Дина Аверина ответила на вопрос о том, планируют ли российские спортсменки выступить на международном турнире по художественной гимнастике в Барселоне (Испания).
Свежие комментарии