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Дина Аверина сообщила, что российские гимнастки не примут участие в турнире в Барселоне

Дина Аверина сообщила, что российские гимнастки не примут участие в турнире в Барселоне

Серебряная призерка Олимпийских игр, многократная чемпионка мира, российская гимнастка Дина Аверина ответила на вопрос о том, планируют ли российские спортсменки выступить на международном турнире по художественной гимнастике в Барселоне (Испания).

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