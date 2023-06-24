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А Герасимов всегда со скучно-отсутствующим лицом молча взирает на суету и смотрит в одну точку. Прям как начальник ...
Без названия
Ратник Ратник
Некогда было. Пока всё упакуешь. пока вывезешь... какая Москва? Чт за глупости... БАБЛО можно потерять
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Наталья Иванова
Хочу отметить, что идет агрессивная работа центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО). Также можно...
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Театр абсурда
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Без названия
В Ростове ликование.
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