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Путин сообщил об открытии более 1,7 тысячи школ с 2019 года в России

Путин сообщил об открытии более 1,7 тысячи школ с 2019 года в России

Российский президент Владимир Путин сообщил об открытии более 1,7 тыс. школ с 2019 года в России. «В общей сложности с 2019 года в рамках госпрограммы «Развитие образования» в России открыто 1719 новых школьных зданий, в которых учатся более миллиона учеников», — сказал он.

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