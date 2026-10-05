Путин сообщил об открытии более 1,7 тысячи школ с 2019 года в России

Российский президент Владимир Путин сообщил об открытии более 1,7 тыс. школ с 2019 года в России. «В общей сложности с 2019 года в рамках госпрограммы «Развитие образования» в России открыто 1719 новых школьных зданий, в которых учатся более миллиона учеников», — сказал он.
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