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Царьград

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Песков поддержал уход Донбасса из Украины после слов Драпатого

Песков поддержал уход Донбасса из Украины после слов Драпатого

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал решение жителей Донбасса покинуть Украину. Его заявление стало реакцией на слова главкома ВСУ Михаила Драпатого, которые вызвали резонанс в медиапространстве.

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