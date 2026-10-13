Разгром Эр-Рияда и бессилие Пентагона — уроки военного искусства от «парней в шлёпках»

Саудовская Аравия планировала покончить с хуситами, но ее главные силы оказались в «котле» Алексей Михайлов Фото: AP/TASS Отряды движения «Ансар Аллах» вошли в город Таиз.
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