Куда исчезли миллиарды Зеленского: в Европе забили тревогу

Автор статьи утверждает, что Владимир Зеленский пытался получить от европейских союзников на 7 млрд евро больше, чем, по его версии, Украине было необходимо.
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