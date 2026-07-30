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Аргументы и Факты

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Украина бьет по ЕС, конфликт перешёл границы: главная новость СВО 30 июля

Украина бьет по ЕС, конфликт перешёл границы: главная новость СВО 30 июля

Интерес итальянской мафии к закупке беспилотников на черном рынке — лишь верхушка айсберга. Европе в самое ближайшее время придется столкнуться с куда более серьезными последствиями бесконтрольного оборота оружия, поставляемого Киеву.

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