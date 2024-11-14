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Можно порадоваться, Россия запустила новый порт на Балтике. Соседям может не понравиться

Можно порадоваться, Россия запустила новый порт на Балтике. Соседям может не понравиться

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Хорошие вести приходят с просторов нашей необъятной.

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Комментарии
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Наталья Изъюрова
Непременно надо!!!)))
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19 час.
В С
👍👍👍
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17 час.
ЙХ
Йож Хитрый
Надо в ответ снижать &quot;объемы территорий&quot; прибалтов за то, что не выполняют двусторонние законы по транзиту!
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13 час.

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