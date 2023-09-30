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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вечер бокса в Анталье: Гассиев против Валлина и другие бои

В субботу 30 сентября в Анталье (Турция) года состоится бой между Муратом Гассиевым (30-1) и Отто Валлином (25-1) за титул WBA Inter-Continental в тяжелом весе.

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