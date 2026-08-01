⚡️В России предложили автоматически сохранять прожиточный минимум при списании долгов Сейчас эта гарантия работает только по заявительному принципу — человек должен сам подать заявление приставу.
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⚡️В России предложили автоматически сохранять прожиточный минимум при списании долгов Сейчас эта гарантия работает только по заявительному принципу — человек должен сам подать заявление приставу.
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