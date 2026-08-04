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Никитин о сборах ЦСКА: «Работаем над фундаментальными вещами. Шаг за шагом, торопиться не надо»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о том, как проходят первые дни предсезонных сборов. – На что делаете упор на первых тренировках? – Упор рано на что-то делать.

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