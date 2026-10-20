Военнослужащие 35-й отдельной гвардейской бригады управления группировки войск «Центр» использовали прибор виброакустического зондирования «Невидимка», чтобы обнаружить повреждение подземной оптоволоконной линии связи на Днепропетровском направлении.
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