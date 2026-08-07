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Царьград

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Сенатор Ренд Пол раскритиковал законопроект о санкциях против России

Сенатор Ренд Пол раскритиковал законопроект о санкциях против России

Сенатор-республиканец Ренд Пол раскритиковал новый законопроект о санкциях США против России, который, по его мнению, не принесёт мир Украине и ударит по бюджету американских семей за счёт повышения пошлин.

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