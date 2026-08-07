Сенатор Ренд Пол раскритиковал законопроект о санкциях против России

Сенатор-республиканец Ренд Пол раскритиковал новый законопроект о санкциях США против России, который, по его мнению, не принесёт мир Украине и ударит по бюджету американских семей за счёт повышения пошлин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии