Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) 18 лет колонии строгого режима получил экс-министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков за превышение полномочий и взятки.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) 18 лет колонии строгого режима получил экс-министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков за превышение полномочий и взятки.
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