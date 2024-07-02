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Газета.ру

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"Общественное" сообщило о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

"Общественное" сообщило о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

"В Херсоне слышны взрывы", - отметили в публикации, не уточнив подробности происшествия. По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной украинской армии части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

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