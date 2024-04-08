Новая статья: Первые впечатления от HONOR Magic6 Pro: северное знакомство Современн...

Новая статья: Первые впечатления от HONOR Magic6 Pro: северное знакомствоСовременные флагманские смартфоны окончательно разделились на два лагеря: «для жизни и имиджа» (как правило, складные) и «для фото- и видеосъемки» (традиционного форм-фактора).