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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Бывшему замглавы Барнаула продлили снова срок заключения под стражей

Бывшему замглавы Барнаула продлили снова срок заключения под стражей

Очередное заседание по продлению меры пресечения Шеломенцеву состоялось 5 июля Индустриальный районный суд 5 июля в очередной раз продлил срок заключения под стражей бывшему заместителю главы Барнауле Антону Шеломенцеву.

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