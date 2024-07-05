Бывшему замглавы Барнаула продлили снова срок заключения под стражей

Очередное заседание по продлению меры пресечения Шеломенцеву состоялось 5 июля Индустриальный районный суд 5 июля в очередной раз продлил срок заключения под стражей бывшему заместителю главы Барнауле Антону Шеломенцеву.
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