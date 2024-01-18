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8 лучших успокаивающих продуктов для снятия стресса

8 лучших успокаивающих продуктов для снятия стресса

Стресс может привести к набору веса и сделать вас более склонным к перееданию. Мы расскажем о том, как питаться, чтобы победить стресс, в том числе о лучших полезных и успокаивающих продуктах для эффективного снятия стресса…Мы живём во всё более суматошном мире, и стресс — нежелательное явление в жизни многих людей.

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