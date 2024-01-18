8 лучших успокаивающих продуктов для снятия стресса

Стресс может привести к набору веса и сделать вас более склонным к перееданию. Мы расскажем о том, как питаться, чтобы победить стресс, в том числе о лучших полезных и успокаивающих продуктах для эффективного снятия стресса…Мы живём во всё более суматошном мире, и стресс — нежелательное явление в жизни многих людей.