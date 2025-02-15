Учёные ищут под древнеегипетским сфинксом тайный "зал знаний"

Большой Сфинкс в Гизе — одна из самых известных и загадочных статуй древнего мира. С его величественными чертами и загадочным взглядом он не только привлекает туристов, но и продолжает вызывать интерес у ученых, стремящихся разгадать тайны, скрытые под его лапами.