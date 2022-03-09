Джонсон пообещал ужесточить санкции против РФ в разговоре с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что Соединенное Королевство продолжит усиливать санкционное давление на РФ с целью нанесения ей крупного экономического ущерба.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что Соединенное Королевство продолжит усиливать санкционное давление на РФ с целью нанесения ей крупного экономического ущерба.
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