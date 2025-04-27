В Нижегородской области загорелся полигон ТБО на 20 тысячах кв. м

Ночью на 27 апреля в Нижегородской области снова вспыхнул полигон твердых бытовых отходов. Пожар распространился на площади в 20 тысяч квадратных метров, сообщил глава Городецкого округа Александр Мудров в своем Telegram-канале.
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