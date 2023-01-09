Аргументы недели

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  • Виталий Подупейко
    Один п-жь, на протяжении нескольких месяцев, а реально ничего не принимается. Одни популистские заявления от фракции ...Клишас об идее Во...
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WP: украинский конфликт будет развиваться в пользу России и станет затяжным, если Киев не добьется успеха на поле боя в 2023 году

WP: украинский конфликт будет развиваться в пользу России и станет затяжным, если Киев не добьется успеха на поле боя в 2023 году

Украинский конфликт будет развиваться в пользу Москвы и станет затяжным, если киевская сторона не добьется успеха на поле боя в 2023 году.

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